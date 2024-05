Holzheim

06:00 Uhr

Holzheim steht kopf: "Dieses Jubiläumsfest ist etwas ganz Besonderes"

In Holzheim mit dem Maskottchen Holzi, von links: Manfred Eckle (Zweiter Schützenmeister des Schützenvereins Holzheim), Thomas Hartmann (Bürgermeister von Holzheim) und Thorsten Bischof (Vorsitzender des Schützenvereins Holzheim)

Plus Der Schützenverein feiert seinen 120. Geburtstag, die Schützenkapelle wird halb so alt: Das Programm der viertägigen Festivitäten in Holzheim verspricht einiges.

Von Stefan Kümmritz

Zweieinhalb Jahre haben die Vorbereitungen gedauert. Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, steigt in Holzheim nun das große Bezirksmusik- und Schützenfest. Nicht nur der Vorsitzende des Schützenvereins Holzheim, Thorsten Bischof, sondern vermutlich so ziemlich alle in der Gemeinde freuen sich mächtig auf die viertägigen Festivitäten, die anlässlich des 120-jährigen Bestehens des Vereins und des gleichzeitigen 60-jährigen Bestehens der Schützenkapelle stattfinden. "Holzheim steht kopf" heißt es ab Fronleichnam – und das Programm verspricht einiges.

Das Wertungsspiel der Musikanten erfolgte bereits am 23. März und das Gauschießen vom 9. bis zum 21. April, aber auch diese Ereignisse gelten als Grundlage fürs Feiern in den kommenden Tagen. Der Schützenverein Holzheim feiert rund alle zehn Jahre und diesmal besonders ausführlich. Denn alleine die 373 Schützen, die beim Gauschießen antraten, bedeuteten Rekordbeteiligung für diesen Wettbewerb. Die letzten Male war Manfred Eckle der Hauptorganisator des Festes, nun ist Thorsten Bischof der Verantwortliche und betont: „Natürlich betreiben wir einen sehr großen Aufwand, aber wenn wir das machen, dann machen wir das richtig.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

