"Im bedrohlichen Fadenkreuz": Gerhard Spitz veröffentlicht seinen ersten Ulm-Krimi

Ein neuer Kommissar ermittelt in den dunklen Gassen Ulms. Nicht im echten Leben, wo die Kripo Ulm auch immer wieder spektakuläre Fälle zu bearbeiten hat, sondern in der Literatur. Gerhard Spitz veröffentlichte vor Kurzem seinen ersten Ulm-Krimi. Am Mittwoch gibt der Autor bei einer Lesung in der Buchhandlung Jastram Einblicke in sein Werk. Ein paar Details aus seinem Buch hat er aber schon vorab verraten.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fadenkreuz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis