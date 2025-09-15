Icon Menü
"Im bedrohlichen Fadenkreuz": Gerhard Spitz veröffentlicht seinen ersten Ulm-Krimi

Ulm

Gerader erschien Gerhard Spitz zweiter Krimi und sein erster, der in seiner Heimatstadt Ulm spielt. Am Mittwoch stellt er ihn persönlich vor. Worum es in dem Buch geht.
Von Franziska Wolfinger
    Der Ulmer Autor Gerhard Spitz bei einer Lesung auf der Wilhelmsburg. Am 1. September ist sein erster Ulm-Krimi erschienen.
    Der Ulmer Autor Gerhard Spitz bei einer Lesung auf der Wilhelmsburg. Am 1. September ist sein erster Ulm-Krimi erschienen. Foto: Helmut Mossner

    Ein neuer Kommissar ermittelt in den dunklen Gassen Ulms. Nicht im echten Leben, wo die Kripo Ulm auch immer wieder spektakuläre Fälle zu bearbeiten hat, sondern in der Literatur. Gerhard Spitz veröffentlichte vor Kurzem seinen ersten Ulm-Krimi. Am Mittwoch gibt der Autor bei einer Lesung in der Buchhandlung Jastram Einblicke in sein Werk. Ein paar Details aus seinem Buch hat er aber schon vorab verraten.

