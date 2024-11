Multimediale Schau "Wir sind deine Stimme" beleuchtet Geschichte der Demokratie in Ulm

Welche Aufgaben hat ein Gemeinderat eigentlich genau? Und wie geht das mit dem Panaschieren und Kumulieren bei einer Wahl? Über das Ehrenamt „Gemeinderat“ an sich, in der Ulmer Stadtgeschichte und speziell über den im Juni neu gewählten aktuellen Ulmer Gemeinderat informiert die neu eröffnete multimediale Ausstellung „Wir sind deine Stimme“ im m25, dem städtischen Schauraum am Schuhhausplatz.

