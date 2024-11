Käpselesfeschd in Pfuhl bringt 4300 Euro für Hochwasseropfer in Offingen

Anderen helfen und dabei Spaß haben: Mit diesem Ziel ist in Pfuhl das „Käpselesfeschd“ ins Leben gerufen worden. Im Hof des Pfuhler Schlossers Siegfried Schüssl war am Abend vor dem 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) gefeiert worden. Auf die Idee zu einer Benefizveranstaltung waren die Organisatoren gekommen, weil Schüssl seit Jahren Kronkorken sammelt. Etwa 800.000 Stück waren es schon einmal, damals ging der Erlös vom Schrotthändler (etwa 700 Euro, inklusive Spenden) an das Ulmer Aufschnaufhaus.

Nun sollten der Schrotthändler-Erlös sowie die gesamten Einnahmen und Spenden vom „Käpselesfeschd“ an die vom Hochwasser stark betroffenen Menschen und Vereine in Offingen gehen. Möglich wurde das, weil Essen (Metzgerei Schmid & Bäckerei Hamma) sowie Trinken (Brauerei Gold Ochsen und Rewe Mändle) zum Großteil spendiert wurde und die Partyband Black Betty aus Pfaffenhofen ohne Gage auftrat.

Der Erlös aus der Aktion in Pfuhl kommt Opfern des Hochwassers zugute

Kürzlich reisten neben Schlosser Schüssl und seiner Lebensgefährtin Claudia Maier auch Vertreter der drei organisierenden Vereine aus dem Pfuhler Vereinsring (Seejockel, Feuerwehr und Fußball) in den Landkreis Günzburg und übergaben im Offinger Rathaus symbolisch einen Scheck. Bürgermeister Thomas Wörz, der beim „Käpselesfeschd“ selbst vor Ort war, freute sich über den Besuch aus Pfuhl sowie die Spendensumme in Höhe von 4300 Euro. Weitere 570 Euro erbrachte der Kronkorken-Erlös beim Schrotthändler. Die Spenden werden in Offingen über ein spezielles Auswahlverfahren den am meisten betroffenen Menschen zur Verfügung gestellt.

Ob es das „Käpselesfeschd“ noch einmal geben wird, ist offen. Kronkorken aber können weiterhin in der Werkstatt von Siegfried Schüssl in der Holzstraße 3 in Pfuhl abgegeben werden. (AZ)