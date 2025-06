„Keinen Schritt zurück“ fordern mehr als 6000 Menschen beim CSD in Ulm und Neu-Ulm

Die Fächer sind gezückt – und so bunt wie möglich natürlich. Bei knapp 26 Grad, teilweise in der prallen Nachmittagssonne, kommen sie viel zum Einsatz. Menschen wedeln einander Luft zu, manche haben regenbogenfarbene Schirme aufgespannt, die zusätzlichen Schatten spenden. Beim Christopher Street Day (CSD) geht es schließlich darum, queeres Leben zu zeigen und zu zelebrieren – und das gemeinsam. So wird getanzt, gelacht, gefeiert – und so manche der Zuschauerinnen und Zuschauer am Rande der Ulmer und Neu-Ulmer Straßen feiern mit.

