Kickboxer-Mord in Ludwigsfeld vor Aufklärung: Ermittler identifizieren möglichen Täter

Der Killer lauerte vor dem Hauseingang. Im Schutz der Dunkelheit hatte er offenbar auf sein Opfer gewartet. An einem Freitagabend vor bald acht Jahren, hörten Anwohner in Ludwigsfeld mehrere Schüsse: Ein 37-jähriger Familienvater wurde vor seinem Zuhause, einem Hochhaus in der Breslauer Straße, kaltblütig ermordet. Der Fall gilt als mysteriös. Nicht nur, weil dem Täter die Flucht gelang. Sondern auch, weil das Opfer, ein einstiger Kickbox-Weltmeister, ganz offensichtlich ein zwielichtiges Doppelleben führte. Jetzt steht dieser Cold Case aber vor seiner Aufklärung.

