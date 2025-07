Gericht bestätigt Anbau-Verbot in Lagerhalle: Cannabis-Club macht trotzdem weiter

Gut gelaunt und frohen Mutes waren Vertreter des Cannabis-Clubs High Society Donau-Iller Mitte Juli. Die Ernte von 565 Cannabis-Pflanzen stand an. Doch nun erfährt die Anbauvereinigung mit ihren Anbauräumlichkeiten in einer Lagerhalle in Kirchberg an der Iller einen vermeintlichen Rückschlag, mit dem sie aber offensichtlich gerechnet hat: Das Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen hat einen Eilantrag gegen die vom Biberacher Landratsamt erlassene Nutzungsuntersagung abgelehnt. Das Anbau-Verbot von Cannabis für die Lagerhalle in der Lebergasse wurde damit bestätigt.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis