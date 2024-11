Spiele-Event lockt 1600 Besucher nach Neu-Ulm

Am vergangenen Wochenende herrschte für Spielbegeisterte die Qual der Wahl: Fast 3000 Spiele bot das diesjährige Spiele-Event „Komm, spiel mit!“ der Evangelischen Jugend im Dekanat Neu-Ulm – zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie wieder im Edwin-Scharff-Haus, wo mehr Platz ist als in der Petruskirche, wo das Event in den letzten Jahren wegen der Sanierung des Edwin-Scharff-Hauses stattgefunden hatte. 1600 Besucherinnen und Besucher kamen, schätzte Dekanatsjugendreferentin Ute Kling an beiden Tagen des Wochenendes.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis