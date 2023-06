Gerlenhofer Bahnübergang: Eine Anzeige ist völlig überzogen

Zwei Freie Wähler wollen den Umbau der unbeschrankten Querung beschleunigen, wählen dafür aber das falsche Mittel. Doch in einem Punkt haben sie recht.

Das ist schon starker Tobak: Zwei Neu-Ulmer Stadträte stellen Strafantrag gegen "unbekannt", weil jemand der "Verkehrtssicherungspflicht" am unbeschrankten Gerlenhofer Bahnübergang nicht nachgekommen ist. Eine der möglichen Verdächtigen: Die Stadt Neu-Ulm, mithin also auch der gesamte Stadtrat, denn der hat sich mehrheitlich dagegen entschieden, die umstrittene Querung zu schließen. Damit schwingen Roland Prießnitz und Andreas Schuler die ganz große Keule - und werden sich wahrscheinlich von ihren Kolleginnen und Kollegen vornehmlich aus den anderen Fraktionen ein paar Blessuren einfangen. Zu Recht, denn das Mittel der Strafanzeige ist falsch gewählt und völlig überzogen, doch das Anliegen als solches ist ehrenwert: An dieser Stelle muss etwas geschehen, und zwar so schnell wie möglich. Im Laufe des Jahres 2025 soll eine neue Anlage stehen, mit Schranken und veränderter Verkehrsführung. Das sollte für die Zukunft genügen.

Bisher gab es am Gerlenhofer Bahnübergang nur Kosmetik

Doch was ist mit der Gegenwart? Es werden noch mindestens zwei Jahre ins Land ziehen, bis der Umbau erledigt ist - wenn nicht noch mehr. Eine komplette Sperrung des Übergangs hat in der Vergangenheit keine Mehrheit gefunden, doch es stellt sich die Frage, ob eine vorübergehende Sperrung nicht doch zumutbar wäre. Jeder Tote oder Schwerverletzte ist zu viel. Kosmetische Maßnahmen wie die zusätzliche Bodenbemalung in Form von "Haifischzähnen" und eines roten Streifens hat zumindest den letzten Unfall im Mai nicht verhindert. Auch wenn die Bahn nun "weitere Sicherungsmaßnahmen prüft", wie es offiziell heißt, so klingt das eher nach noch mehr Kosmetik. Der Wunsch der Freien Wähler, den Übergang zumindest bis zum Komplettumbau zu schließen, sollte noch einmal auf die Tagesordnung kommen - und die überflüssige Strafanzeige sollte in der Schublade verschwinden.

