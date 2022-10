Mutschler, Mahler, Opti – aus. Die Zeit dieses Neu-Ulmer Einkaufsriesen ist vorbei

Plus In der "Welt des Wohnens" herrscht Krisenstimmung. Das ist eigentlich nichts Neues. Es ist Zeit, das Thema neu zu denken.

Die guten Zeiten des Möbelhandels liegen lang, lang zurück: Eigentlich muss man bis in die 1990er zurückgehen, als das damalige Mutschler-Center noch eine wahre Marke in der Region war.