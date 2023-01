Neu-Ulm muss beim Ausbau des Radverkehrs mehr Tempo machen

Plus Mit dem Radverkehrskonzept hat sich die Stadt Neu-Ulm viel vorgenommen. Doch es dauert zu lange, bis die Vorhaben umgesetzt werden.

Die Großbaustelle an der Reuttier Straße in Neu-Ulm ist eine Zumutung - nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radlerinnen und Fußgänger. Doch wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, werden hoffentlich alle Verkehrsteilnehmer etwas davon haben und deutliche Verbesserungen spüren. Das dauert zwar noch ganz schön lange, nämlich knapp zwei Jahre, aber ein Ende ist absehbar. Das gilt leider nicht für viele andere Vorhaben zum Ausbau des Radverkehrs.