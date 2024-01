Politische Trennlinien schärfen und klare Worte finden

Plus Um den Aufschwung der AfD zu bremsen, sind wir alle gefragt. Diese Aufgabe verlangt Durchhaltevermögen und Mut - ein Schulleiter ging bereits mit gutem Beispiel voran.

Neulich, beim Bier, da zeigte sich der alte Politik-Kämpe, der noch immer auf alles im politischen Raum eine "fortschrittliche" Antwort wusste: ratlos. Auf die Frage nämlich, wie es gelingen könnte, die AfD wieder zurück auf einen Schrumpfkurs zu bringen. Wer am Samstag den Reden auf dem Münsterplatz zugehört hat, bekam aus mehreren Mündern dazu dann doch eine sehr eindeutige Empfehlung mit auf den Nachhauseweg: Indem die Bekämpfung dieser Partei und ihres Gedankenguts möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu ihrer eigenen Sache machen. Sich ihren Sprech nicht aufdrängen lassen, die fatalen Folgen für Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit ihrer Politik klar benennen, das wäre dann immerhin mal ein Anfang.

Demo gegen AfD: Nicht nur die "üblichen Verdächtigen" sind dabei

Die Demo am Samstag allein wird vermutlich keinen AfD-Wähler wieder zurück aufs demokratische Gleis bringen, tief eingebrannte Weltbilder sind nur schwer wieder zu löschen. Aber sie ist ein Zeichen dafür, dass der Gleichmut gegen diese Partei auch in der Region zu Ende ist. Erfreulich, dass da – zu einem zutiefst unerfreulichen Anlass – nicht nur die "üblichen Verdächtigen" auf dem Platz standen. Dass mit Ronja Kemmer die örtliche CDU-Abgeordnete auftrat und dabei sehr deutlich wurde, ist wichtig und stellt klar: Es gibt einen unverrückbaren demokratischen Grundkonsens jenseits aller parteipolitischen Differenzen. Immer häufiger wird neuerdings in der Kritik an „der Politik“ diese Linie verwischt und gleich das ganze "System" in Frage gestellt. Ganz im Sinne der AfD.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen