Rechtssystem-Aufklärung in Ditib-Moschee: Super Event, aber die Antworten reichen nicht aus

Für den Landgerichts-Präsidenten war es nach eigenen Angaben das erste Mal in einer Moschee. Der Leitende Oberstaatsanwalt war so beeindruckt vom Ambiente bei der Ulmer Ditib-Gemeinde, dass er sein Handy zückte, um den Kronleuchter im Gebetsraum zu fotografieren. So beeindruckend die Kulisse der Veranstaltung war, so erdrückend und gleichzeitig wichtig war ihr Anlass. Den Initiatoren und Organisatoren gilt es ein großes Lob auszusprechen. Dass die zwei ranghöchsten Ulmer Juristen sich zusammen zu einem solchen Termin aufmachen, darf schon etwas heißen. Die getätigten Aussagen aber reichen nicht aus.

