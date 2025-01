Aschaffenburg, Magdeburg, Eselsberg: „Läuft in unserem Rechtssystem nicht etwas falsch?“

Der eigentliche Anlass liegt schon eine Weile zurück. Doch seit den jüngsten Vorkommnissen in Magdeburg und Aschaffenburg ist das Thema aktueller und brisanter denn je. Ein Mensch tötet, teils auf brutalste Weise. Aber statt ins Gefängnis kommt er in die Psychiatrie. Warum? Und wieso lässt es sich nicht verhindern, dass bereits auffällig gewordene Täter erneut zum Täter werden? Die zwei ranghöchsten Ulmer Juristen sowie ein Facharzt leisteten am Donnerstagabend Aufklärungsarbeit. Ihre Antworten aber reichten nicht allen aus.

Michael Kroha

Ulm

Magdeburg