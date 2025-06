Feuer im Requisitenlager: Viele Fragezeichen am Tag nach dem Brand in Ulm

Der Schock sitzt tief am Tag nach dem Brand in einer Lagerhalle in Ulm. Das Feuer war in einer Außenstelle des Ulmer Theaters ausgebrochen. Requisiten, Möbel, Bühnenbauteile und rund 30.000 Kostüme waren dort untergebracht. Vieles davon dürfte den Flammen zum Opfer gefallen sein. Intendant Kay Metzger sprach gegenüber der Presse am Morgen schon von „unschätzbaren Werten“, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstört wurden.

