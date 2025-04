Neu-Ulm/Senden Trotz jüngster Bluttat: Neu-Ulm wird offenbar immer sicherer

Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2024 versichert Polizeichef Michael Keck: Die Gefahr, in Neu-Ulm Opfer einer Straftat zu werden, ist so gering wie nie. Auch in Senden setzt sich ein positiver Trend fort.