Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Neu-Ulm: Deutlich mehr als bislang: 505 Kinder im Landkreis Neu-Ulm benötigen Deutsch-Vorkurs

Landkreis Neu-Ulm

Deutlich mehr als bislang: 505 Kinder im Landkreis Neu-Ulm benötigen Deutsch-Vorkurs

Erstmals wurden flächendeckend Vorschulkinder auf ihre Sprachfähigkeiten getestet. Der Landkreis Neu-Ulm verzeichnet einen „Anstieg“ und übertrifft den bayernweiten Durchschnitt.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Knapp 2000 Kinder werden im Jahr 2026 eingeschult. 505 von ihnen werden einen Deutsch-Vorkurs besuchen.
    Knapp 2000 Kinder werden im Jahr 2026 eingeschult. 505 von ihnen werden einen Deutsch-Vorkurs besuchen. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Es ist aktuell Ferienzeit. Viele Kinder und Jugendliche denken vermutlich noch nicht ans kommende Schul- oder Kindergartenjahr. Im Hintergrund laufen aber bereits seit geraumer Zeit die Vorbereitungen dafür. Auch für die sogenannten Deutsch-Vorkurse. Kitakinder mit Sprachproblemen müssen diese besuchen. So sollen sie fit für den Unterricht werden. Im Kreis Neu-Ulm nehmen daran deutlich mehr Kinder teil als die Jahre zuvor, vermutlich sogar so viele wie noch nie.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden