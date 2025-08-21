Deutlich mehr als bislang: 505 Kinder im Landkreis Neu-Ulm benötigen Deutsch-Vorkurs

Es ist aktuell Ferienzeit. Viele Kinder und Jugendliche denken vermutlich noch nicht ans kommende Schul- oder Kindergartenjahr. Im Hintergrund laufen aber bereits seit geraumer Zeit die Vorbereitungen dafür. Auch für die sogenannten Deutsch-Vorkurse. Kitakinder mit Sprachproblemen müssen diese besuchen. So sollen sie fit für den Unterricht werden. Im Kreis Neu-Ulm nehmen daran deutlich mehr Kinder teil als die Jahre zuvor, vermutlich sogar so viele wie noch nie.
Landkreis Neu-Ulm
