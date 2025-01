Mehrere Glatteis-Unfälle im Raum Ulm: Polizei und Leitstelle mit erster Bilanz

In Kindergärten, Schulen und an den Arbeitsplätzen im Landkreis Neu-Ulm dürfte es an diesem Mittwochmorgen womöglich vorerst kein anderes Thema gegeben haben: Auf den Straßen sowie Rad- und Gehwegen war es furchtbar glatt. Auf so manchen Fernstraßen in Bayern ging zeitweise gar nichts mehr. Wie schlimm hat es die Region rund um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm getroffen? Wir haben bei Polizei, Krankenhäusern und der Leitstelle in Krumbach nachgefragt.

Das für den Kreis Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West verzeichnet seit circa 7.30 Uhr eine „Unfallmehrung“, wie ein Sprecher gegen 9.15 Uhr mitteilt. Seit Dienstagabend hätten sich aufgrund der Witterung bis dato zwölf Unfälle im Zuständigkeitsbereich zwischen Donau und Bodensee ereignet. Darunter aber sei wohl keiner im Landkreis Neu-Ulm. „Dort war es relativ ruhig“, so der Polizeisprecher. Besonders betroffen war die A96 bei Buchloe. Dort kam es zu gleich mehreren Unfällen. Ursächlich soll dort aber weniger die gefrierende Nässe auf der Straße gewesen sein, sondern der einsetzende Schneefall.

Unfall in Neu-Ulm: Schneepflug kracht gegen geparktes Auto

Ein Unfall in Neu-Ulm hatte es am Mittwochmorgen jedoch, der in gewisser Weise auch mit den Witterungen zusammenhing: Ein Schneepflug war in der Memelstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Laut Polizeisprecher sei nicht die glatte Fahrbahn die Ursache für den Zusammenstoß gewesen. Der Fahrer des Schneepfluges sei wohl vielmehr zu nah am Fahrzeug vorbeigefahren. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe war noch nicht bekannt.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm berichtet gegen 10 Uhr von insgesamt etwa 70 Unfällen im Zuständigkeitsbereich. Neben der Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind das noch die Landkreise Biberach, Heidenheim und Göppingen. Der Schwerpunkt der Einsätze seien im Filstal gewesen, im Bereich Göppingen, Eislingen und Geislingen. Für den Raum Ulm war die Lage „überschaubar“. Fünf bis zehn Unfälle, glücklicherweise nur mit Sachschaden, seien registriert worden, so der Sprecher. Die meisten Ereignisse seien zwischen 5 und 8 Uhr gemeldet worden.

Leitstelle in Krumbach verzeichnet „erhöhtes“ Einsatzaufkommen

Bei der Integrierten Leitstelle Donau/IIler in Krumbach konnte der stellvertretende Leitstellenleiter am Mittwochmorgen noch keine genauen Angaben machen. Nur so viel: Im gesamten Leitstellenbereich - das ist neben dem Kreis Neu-Ulm auch der Kreis Günzburg, Unterallgäu und die Stadt Memmingen - sei ein „erhöhtes“ Einsatzaufkommen zu verzeichnen. Wenn auch „nicht übermäßig“, sagt Stephan Riethmüller gegen 9.30 Uhr. Nach 12 Uhr könne er mehr sagen.

Gleiches bei den Krankenhäuser in der Region: Eine Sprecherin der Kreisspitalstiftung Weißenhorn will sich auf Anfrage unserer Redaktion bei den Notaufnahmen im Kreis Neu-Ulm erkundigen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis: Alle sollen achtsam sein

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann es im Süden und anderen Regionen Deutschlands zu Glatteis kommen. Grund dafür ist eine Warmfront, die Regen und Sprühregen mit sich bringt. Fällt dieser auf kalte Böden, kann er gefrieren und eine Glatteisschicht bilden.

Fußgänger sowie Auto- und Fahrradfahrer sollten demnach achtsam sein und nicht notwendige Aufenthalte im Freien gegebenenfalls vermieden werden. Es könne zu Straßensperrungen und erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Im Tagesverlauf rechnete der Wetterdienst zuletzt mit einer Entspannung. (mit dpa)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.