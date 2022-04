RKI meldet neun Corona-Tote an einem Tag: Was über die Fälle bekannt ist

Das RKI meldet für den Landkreis Neu-Ulm gleich neun Corona-Tote mehr als am Vortag. Was weiß das Landratsamt über die Fälle?

Vermutlich nur noch die wenigsten schauen tagtäglich auf das Dashboard des Robert Koch-Instituts ( RKI), um zu wissen, wie sich die Corona-Zahlen im Landkreis Neu-Ulm und der Umgebung entwickeln. Doch wer es tut, der musste am Donnerstag, 21. April, feststellen: Im Vergleich zum Vortag sind neun neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie kann das sein - erreichen die Inzidenzen schließlich ein immer niedrigeres Niveau? Auch die Kliniken hatten jüngst ihre Besucherregelungen wieder gelockert. Was weiß das Neu-Ulmer Landratsamt darüber?

Neun neue Todesfälle im Kreis Neu-Ulm: keine aktuellen Fälle

Eine Sprecherin der Kreisverwaltung reagiert auf Nachfrage auch erst verwundert. Neun Todesfälle hatte es zuletzt Anfang März gegeben - damals allerdings in einer gesamten Woche und nicht an nur einem Tag. Die meisten registrierten Corona-Todesfälle waren im November 2021 gemeldet worden. 13 sind es gewesen, aber eben binnen sieben Tage. Zu dieser Zeit sei aber auch die Lage in den Kliniken im Kreis eine andere gewesen, die hinsichtlich Covid-19 bislang schlimmste, wie vor Kurzem eine Klinik-Sprecherin unserer Redaktion erklärte.

Bei den jetzt an diesem Donnerstag vom RKI gemeldeten Todesfällen handle es sich laut der Landratsamt-Sprecherin nicht um aktuelle Fälle, sondern um "Nachmeldung", die bis in den Januar dieses Jahres zurückreichen. Dass jene erst jetzt und damit verspätet in die Statistik einlaufen, würde damit zusammenhängen, dass die Todesfälle nicht in Kliniken oder anderen Einrichtungen wie Seniorenheimen festgestellt worden seien, sondern von Ärzten im privaten Bereich. Laut RKI kam es seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren zu bislang 247 registrierten Corona-Todesfällen.

