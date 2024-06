Nach Ehrmann-Shitstorm: Vorgehen der Tierschützer wirft Fragen auf

Plus Weil Lieferanten Anbindehaltung betreiben, ist die Kritik an Ehrmann auf Instagram riesig. Nun sprechen der Aninova-Chef und Landwirte, um deren Höfe es geht.

Auf Instagram wirken Online-Klickzahlen wie Aushängeschilder. Je mehr Klicks das Video eines bestimmten Profils erhält, desto eher werden dessen andere Videos angesehen. Insofern ist der nordrhein-westfälischen Tierschutzorganisation Aninova (ehemals Deutsches Tierschutzbüro) ein Coup gelungen: Mit dem neue Ehrmann-Video erreichten sie zum Donnerstagabend 860.000 Aufrufe, über 20.000 Likes und rund 1.00 Kommentare. Doch unserer Redaktion lliegen Informationen vor, die Fragen aufwerfen.

Die Organisation hat Ehrmann vor dem Video weder um Auskunft gebeten, noch mit den Vorwürfen konfrontiert. Zudem war nach eigenen Angaben kein Mitglied persönlich in Egg und Kettershausen, wo die Videos aufgenommen worden sein sollen. Auch die Quelle der Videos ist unbekannt. Es ist nicht die erste Veröffentlichung dieser Art. Ein Branchenfachmann vermutet eine gezielte Strategie.