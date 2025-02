Rechtsruck in der Kirche? Wie die konservative Gebetsstätte Marienfried damit umgeht

Wie weit darf sich die Kirche, sollen sich Prediger in die Geschäfte der Politik einmischen? Eine Frage, die auch den Rektor von Marienfried, Georg Oblinger, beschäftigt. Rechte und verschwörungstheoretische Inhalte will er von der Gebetsstätte bei Pfaffenhofen aber auf alle Fälle fernhalten. Zwei Personen, die genau diese Inhalte verbreiten, hat er kürzlich sogar Hausverbot erteilt – darunter Daniel Langhans, der während der Coronapandemie in der Region ein bekanntes Gesicht im Lager der Impfgegner und Querdenker war.

