"Stasi 2.0": Querdenker Daniel Langhans äußert sich zur Hausdurchsuchung

Plus Das Haus von Querdenker Daniel Langhaus in Pfaffenhofen wurde von der Polizei durchsucht. Nun bezieht der 65-Jährige Stellung zu den Vorwürfen und dem Vorgehen der Ermittler.

Um kurz nach 6 Uhr war die Polizei am Dienstag vor dem Haus von Daniel Langhans gestanden und durchsuchte es gut eine Stunde lang. Dem 65-Jährigen, der im Wahlkreis Neu-Ulm für den Bundestag kandidierte und Ulmer Oberbürgermeister werden wollte, wird vorgeworfen, im Dezember 2023 mittels eines Messenger-Dienstes volksverhetzende Inhalte veröffentlicht zu haben. Er soll darin die Corona-Impfkampagne mit den in Konzentrationslagern begangenen Völkermord des NS-Regimes verglichen haben.

Der Mann aus Pfaffenhofen gilt als einer der über die Region hinaus bekannteren Vertreter der Querdenker-Szene und wurde vom Amtsgericht Ravensburg wegen Volksverhetzung bereits zu einer Geldstrafe verurteilt. Schriftlich hat er nun Fragen unserer Redaktion zur Hausdurchsuchung beantwortet.