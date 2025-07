Das Wichtigste zum Nabada auf der Baustellen-Donau: Wetter, Brücken, Zugänge, Wasserqualität

Der vorletzte Montag im Juli steht an. Es ist also wieder Schwörmontag. Mit dem Fischerstechen kommt zur Lichterserenade und der Schwörrede ein weiteres Highlight am diesjährigen Schwörwochenende hinzu. Das Non-Plus-Ultra aber bleibt das Nabada mit seinen womöglich wieder Tausenden Teilnehmern und Zuschauern. Was die vorab, währenddessen und auch danach wissen sowie beachten sollten:

Wetter: Für Montag sind für Ulm und Neu-Ulm um die 20 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent vorhersagt. Allerdings werden lediglich für den Vormittag 0,5 Liter pro Quadratmeter erwartet. Für die Schwörrede (11 Uhr) eher weniger gut. Zum Start des Nabada (16 Uhr) dürfte es aber zumindest von oben her trocken sein. Mitentscheidend für das bunte Treiben auf der Donau ist jedoch auch das Wetter in Kempten. Was dort vom Himmel fällt, kommt in der Regel etwa fünf Stunden später über die Iller auch in der Doppelstadt an. Und im Allgäu sind für den Montag knapp 8 Liter pro Quadratmeter angekündigt. Das Nabada findet grundsätzlich auch bei Regen statt. Nur bei Hochwasser oder Gewitter muss es ausfallen. Falls dem so ist, wird dies durch rote Signalkörbe am Viereckkranz des Münsters angezeigt.

Schwörmontag 2025: Baustelle an der Gänstorbrücke wurde noch einmal extra fürs Nabada abgesichert

Gänstorbrücke: Seit anderthalb Wochen wird die Baustelle hier für das Schwörwochenende hergerichtet, berichtet Timo Roth, bei der Stadt Ulm für das Bauprojekt zuständig. So fand unter anderem eine Begehung mit den relevanten Blaulicht-Organisationen statt, um festzustellen, was im Hinblick auf die Sicherheit beim Nabada zu optimieren ist. Unter anderem werden die Spundwände rund um die aufgeschüttete Plattform auf Neu-Ulmer Seite mit Holzschalungen versehen. Es wird zudem ein Seil angebracht, um sich daran festhalten zu können. Wasserretter von DLRG und Wasserwacht werden sich im Bereich der Baustelle aufhalten. Die Hilfsstützen in der Donau werden wieder mit orangefarbenen Polstern abgesichert. Auf den Hilfsstützen positionieren sich Rettungskräfte, um von dort in die Donau klettern zu können. Roth erklärt: „Wir müssen das eigentlich alles nicht machen. Die rein wasserrechtliche Erlaubnis sieht das nicht vor. Den Behörden ist quasi egal, ob 1000, 100 oder nur einer auf der Donau schwimmt. Das muss immer gleich geschützt sein. Wir machen das jetzt, weil es eine Empfehlung von Wasserwacht und DLRG ist, die viel Erfahrung haben.“

Die Spundwände auf Neu-Ulmer Donauseite wurden fürs Nabada am Schwörmontag mit Holzverschalungen versehen.

Adenauerbrücke: Jürgen Gleixner, beim Staatlichen Bauamt Krumbach für diesen Neubau zuständig, sagt: „Wir müssen die Baustelle immer absichern.“ Insofern seien speziell fürs Nabada keine gesonderten Maßnahmen getroffen worden. Der Uferbereich der Baustelle sollte jedoch nicht betreten werden, hier gibt es „Absturzkanten“. Zudem liegen entlang der Ufer „riesige Steinbrocken“. Auch die Geh- und Radwege entlang der Donau an der Adenauerbrücke bleiben gesperrt. Geöffnet wird von Freitag bis Schwörmontag der städtische Geh- und Radsteg neben der Adenauerbrücke, der bislang gesperrt war. Dieser wird extra für das Schwörwochenende freigeräumt. Der provisorische Steg ist zwar am Mittwoch eingehoben worden, wird aber erst zum 1. August freigegeben.

Zuschauen am Schwörmontag 2025: Von wo aus kann ich das Nabada verfolgen?

Zuschauerbereiche: Die Wiese an der Adlerbastei auf Ulmer Seite nahe dem Bootshaus ist gesperrt. Auch der Fuß- und Radweg im Bereich der Gänstorbrücke ist auf beiden Uferseiten nicht zugänglich. Zwar kann die Gänstorbrücke überquert werden. Ein Zuschauen ist von dort aus aber nicht möglich. Zumindest ist der Blick donauaufwärts abgesperrt. Gut zuschauen lässt es sich wie sonst auch auf dem Schwal sowie der Insel in Neu-Ulm, der Donauwiese in Ulm und in der Friedrichsau.

Die Treppe an der Iller in Senden ist derzeit wegen Bauarbeiten nicht zugänglich.

Zustieg fürs Nabada: Es gibt mehrere offizielle Stellen: an der Illerbrücke in Wiblingen, beim Donaubad und bei der Eisenbahnbrücke am Jahnufer auf Neu-Ulmer Seite. Gesperrt ist der Bereich rund um die Adenauerbrücke. In Wiblingen sowie am Donaubad gibt es unter anderem „Pumpstationen“ fürs Schlauchboot. Der Zustieg in die Iller zwischen Senden und Illerkirchberg schwerer möglich als sonst. Zwar wurden dort jüngst Stufen zum Fluss errichtet. Jedoch ist die Fläche davor von Bauzäunen umstellt. Mit dem Auto kann man so eigentlich gar nicht hin, auch zu Fuß ist es kompliziert.

Magen-Darm nach dem Nabada? Wasserqualität in der Donau wird nicht behördlich kontrolliert

Sicherheit im Wasser: Helmut Graf von der Wasserwacht Neu-Ulm rät, besonders bei den Engstellen im Bereich der Brücken so gut es geht mittig hindurchzuschwimmen und sich vom Rand fernzuhalten. Im vergangenen Jahr seien insbesondere größere Floße an den Brücken „zerschellt“. Durch die großen und vermutlich auch scharfen Steine an den Ufern könnten auch Schlauchboote Schaden nehmen. Zudem rät er den „Wilden Nabadern“ sich vorab Gedanken zu machen, wie es ihnen danach gehen könnte. Sein Tipp: Mindestens ein Handtuch mitnehmen oder im Optimalfall einen Neoprenanzug anziehen.

Wasserqualität: Nachdem es im vergangenen Jahr nach dem Nabada vermehrt zu Magen-Darm-Erkrankungen gekommen war, hat das Ulmer Gesundheitsamt noch einmal vorab darauf hingewiesen: „Die Wasserqualität in Fließgewässern wie der Donau wird grundsätzlich nicht durch behördliche Routineuntersuchungen überwacht. Das Schwimmen und Baden erfolgt daher auf eigene Gefahr. Im Gegensatz zu offiziellen Badestellen an Seen, die nach der EU-Badegewässerrichtlinie regelmäßig kontrolliert werden, sind Fließgewässer keine offiziellen Badegewässer. Eine gesundheitliche Risikobewertung ist deshalb nicht möglich. Das Gesundheitsamt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein und eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie ins Wasser gehen.“