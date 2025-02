Ulmer Oratorium: Wird das Stück nun doch noch aufgeführt?

Die Absage der Aufführung des von Marios Joannou Elia komponierten Ulmer Oratoriums zum Münsterturmjubiläum 2015 liegt am 5. März exakt zehn Jahre zurück. Diese Absage hatte damals viel Wirbel ausgelöst. Die Partitur schlummert seither ungehört im Ulmer Stadtarchiv. Man könne das Werk ja vielleicht in zehn Jahren aufführen, hatte der damalige Ulmer OB Ivo Gönner im Gemeinderat gesagt. Nun erinnert Stadtrat Hans-Walter Roth zum anstehenden Jubiläum der Grundsteinlegung an die damaligen Worte und Beschlüsse. Kommt das Werk doch noch auf die Bühne?

Stadtrat beantragt, Elias Werk in zwei Jahren aufzuführen

Das Münsterjubiläum 2027 sei der richtige Zeitpunkt für die Aufführung, schreibt Roth in einem Antrag an den heutigen Oberbürgermeister Martin Ansbacher. Er beantragt, Elias Komposition am 30. Juni 2027, dem 650. Jahrestag der Grundsteinlegung des Ulmer Münsters, aufzuführen. Es stehe Ulm gut an, weltweit nicht mehr die einzige Stadt zu sein, die ein sie charakterisierendes Werk Elias nicht aufgeführt hat. Aktuell ist der aus der Stadt Paphos auf Zypern stammende Komponist Marios Joannou Elia in China, wo sein Werk „The Sound of Shanghai“ produziert wird. Zuvor kreierte er „The Sound of Wladywostok“ und „The Sound of Kyoto“ – jeweils Werke, die die ganz individuelle Identität dieser Städte jeweils klanglich erfassen und schildern.

Elia selbst ist von der Idee, sein 2015 nicht aufgeführtes Ulmer Münster-Oratorium zum Jubiläum der Grundsteinlegung aufzuführen, sehr angetan. Als Gründe für die Absage kursierten verschiedene Behauptungen: Der Komponist hätte angeblich zu spät abgegeben. Und auch: Das Werk sei zu komplex. Zu letzterem Punkt sagt Elia heute, er sei gerne bereit, nach Ulm zu kommen und Modifizierungen an dem damals als zu schwierig empfundenen Werk durchzuführen, um es anzupassen. Geld würde er für eine Aufführung nicht verlangen, fügt er an. Die Komposition wurde damals von der Stadt Ulm bezahlt.

Passt das Werk sogar besser zum Jubiläum 2027?

Elias Werk beginnt mit dem Satz „Hoch steht auf Tief“. Das Libretto geht auch auf die Grundsteinlegung des Münsters und auf den Glauben als Grundstein des Münsterbaus eingeht – das passe eigentlich sogar noch viel besser zum Grundsteinlegungs-Jubiläum als zum damaligen Jubiläum der Turm-Fertigstellung, findet der Komponist. Zudem hätten, wenn heuer der Beschluss zur Aufführung in zwei Jahren gefasst würde, alle Akteure die Möglichkeit, das Werk gründlich einzustudieren. Es würde kein Zeitdruck entstehen wie 2015, als die Frist bis zur Aufführung nur kurz war. Auch Anpassungen, die möglicherweise gewünscht wären, wären so zeitlich noch problemlos möglich. Zurückschauen auf die stressige Zeit der Absage will Elia nicht mehr. „Wir sind alle zehn Jahre älter und reifer geworden“, sagt der 46-jährige Komponist.

Marios Joannou Elia war seither sehr produktiv als Komponist. Er schuf unter anderem für die japanische Stadt Osaka das Auftragswerk „Humanoid“ für ein großes Symphonieorchester und einen humanoiden Roboter. Für das ungarische Philharmonieorchester komponierte er das von der Offenbarung des Johannes inspirierte Werk „Trumpet auf God“ und im Rahmen der Europawahlen 2024 wurde „Philia – Ode an die Freundschaft“ unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments uraufgeführt.

Elia studierte am Salzburger Mozarteum und an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und promovierte 2010 an der University of Southampton. Für seine bisherigen Werke erhielt Marios Joannou Elia eine lange Reihe von Preisen, darunter den Luciano Berio-Preis in New York, den Giannis Papaioannou-Kompositionspreis der griechischen Musikgesellschaft in Athen und den Edison-Denisov-Preis in Moskau. Berühmt wurde er unter anderem durch seine vor 20000 Zuschauern in Mannheim aufgeführte „Autosymphonic“-Sinfonie.