Dank Förderbescheid: Nersingen kann mit dem Bau der Pumptrack-Anlage beginnen

Die Gemeinde Nersingen kann ab sofort mit dem Bau der geplanten Pumptrack-Anlage beginnen. Mit der offiziellen Übergabe des Förderbescheids durch „Leader“-Koordinator Erich Herreiner an Bürgermeister Erich Winkler bekam sie nun grünes Licht für die Umsetzung. EU und Freistaat fördern das Projekt mit rund 75.000 Euro. In unmittelbarer Nähe zum Spielplatz an der Waldstraße in Nersingen soll so bald ein moderner, attraktiver Bewegungsraum für Jung und Alt entstehen. Der Spielplatz neben der Pumptrack-Anlage bleibt dabei erhalten.

Die Pumptrack-Anlage in Nersingen soll auch ein sozialer Treffpunkt sein

„Mit der neuen Pumptrack-Anlage schaffen wir nicht nur eine tolle Freizeitmöglichkeit, sondern auch einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen und sich miteinander austauschen können“, sagte Bürgermeister Erich Winkler. Voraussetzung für die Förderung war auch ein positiver Beschluss der Steuerungsgruppe der Lokalen Aktionsgruppe „Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm“. Dessen Vorsitzende, Landrätin Eva Treu, freut sich mit den Projektverantwortlichen: „Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt hin zu unserem Ziel, den Landkreis Neu-Ulm als attraktive und lebenswerte Region zu etablieren.“

Übergabe des Förderbescheids (von links): Fabian Sniatecki, Geschäftsleiter Gemeinde Nersingen, „Leader"-Koordinator Erich Herreiner, Bürgermeister Erich Winkler, Landrätin Eva Treu, Benjamin Früchtl, Geschäftsführer Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm. Foto: Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm

Beim Pumptrack handelt es sich um einen asphaltierten Rundkurs mit Steilkurven und verschieden hohen Wellen, der individuell an die örtlichen Gegebenheiten angepasst wird. Durch eine spezielle „Pumpbewegung“ mit dem gesamten Körper kann die Strecke befahren werden, ohne zu treten oder anzuschieben. Auf diese Weise können Menschen aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen – vom Kleinkind bis zum Erwachsenen – mit Fahrrädern, Skateboards, Rollern oder Inlineskates die Strecke nutzen. Neben dem sportlichen Aspekt soll die Anlage auch ein sozialer Treffpunkt sein und die Gemeinschaft vor Ort stärken. Mit dem nun bewilligten Fördergeld kann das Projekt in die nächste Phase starten. Die Gemeinde Nersingen möchte den Bau der Anlage zügig angehen, sodass die ersten Sportlichen schon bald über die neue Strecke rollen können. Insgesamt kostet die neue Freizeitanlage rund 175.000 Euro. (AZ)