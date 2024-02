Gemeinderat Nersingen beschließt Bau einer Pumptrack-Anlage

Plus Die Gemeinde Nersingen bekommt eine neue Freizeiteinrichtung. Was Sportlerinnen und Sportler dort erwartet.

Der Nersinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig den Bau einer Pumptrack-Anlage beschlossen. Damit kann nun eine Förderung aus dem "Leader"-Programm beantragt werden. Allerdings wird die Anlage teurer, als zunächst angenommen.

Die veranschlagten Kosten haben sich aufgrund von Preissteigerungen und zusätzlichen Aufwendungen für die Außenanlagen von der ursprünglich angesetzten Obergrenze von 120.000 Euro auf jetzt gut 177.000 Euro erhöht, wobei die Verwaltung mit Zuschüssen von etwa 75.000 Euro rechnet. Die erforderlichen Gelder werden im Haushalt dieses Jahres berücksichtigt.