Fasching: So unterhaltsam war die Prunksitzung der Büttelzunft Nersingen

Welch prächtiger Prunksitzungs-Abend bei der Büttelzunft Nersingen, gewürzt mit einigen Überraschungen! Im mehrstündigen Programm gab es am Samstag in der voll besetzten Gemeindehalle neben den wunderbaren Auftritten der Büttelzunft sowie anderer befreundeter Klubs, weitere Höhepunkte, die beim Publikum besondere Begeisterung hervorriefen. Zu diesen zählten auf jeden Fall der humorvolle und teils unglaubliche Auftritt von Ballonkünstler Tobi van Deisner, der kurzfristig für den erkrankten Hansy Vogt („Frau Wäber“) eingesprungen war, das Männerballett des Carnevalclubs Harthausen und das Spiel der Schalmeien aus dem österreichischen Mäder.

Bei der Prunksitzung in Nersingen gab es ein abwechslungsreiches Programm

Am Anfang stand wie immer der Einmarsch der Vereine, deren Mitglieder sich in wunderschönen, einfallsreichen Kostümen zeigten. Hier gab es schon jede Menge Applaus, der noch anwuchs, als Tobi van Deisner zeigte, was mit Luftballons alles möglich ist. Er trieb es auf die Spitze, als er den wohl „größten Luftballon“ der Welt zeigte, in diesem verschwand und ihn am Ende mit lautem Knall platzen ließ. Bestens mitgespielt haben dann Sonja und Jürgen aus dem Publikum, als der Künstler sie die herzzerreißende und tragisch endende Szene aus Romeo und Julia auf der Bühne spielen ließ.

Schön auch die gut einstudierten Auftritte der Kinder- und Teenagergarde der Büttelzunft sowie der Kinder-Showtanz der Gastgeber und die Präsentation der Jugendgrade von den Pfuhler Seejockeln. Für Aufsehen und Staunen sorgte vor der Pause insbesondere auch der Carnevalsclub Harthausen. Zum einen mit seinem Showtanz „Handwerker“, bei dem eine Portion Artistik mit dabei war, zum anderen, und dies noch mehr, mit dem Männerballett, bei dem im Publikum wohl kein Auge trocken blieb. Die Harthauser hatten die Lacher ungebrochen auf ihrer Seite.

Spaß hatten die Besucher und Besucherinnen aber auch an den schicken Harthauser Tanzmariechen, den Schalmeien aus Nersingen und Mäder, den Prinzengarden der Büttelzunft und der Seejockel, der Show „Glamuhrös“, weiteren Darbietungen und am großen Finale. Ein höchst unterhaltsamer, abwechslungsreicher und spaßiger Abend für alle Beteiligten und alle Gäste.