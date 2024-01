Die Büttelzunft lässt auf der Kinderprunksitzung Jubel-Raketen starten

Von Tanzmariechen bis Wedenesday-Auftritt: In der Gemeindehalle Nersingen ist die ganze kreative Bandbreite des Faschings zu erleben.

Wie am Tag zuvor bei der Erwachsenen-Prunksitzung der Büttelzunft Nersingen ging es auch am Sonntag bei der Kinder- und Jugendprunksitzung in der voll besetzten Nersinger Gemeindehalle hoch her.

Die jungen Karneval-Garden der gastgebenden Büttelzunft sowie die Abordnungen des CCI Senden, der Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen, der Pfuhler Seejockel, der Dornstadter Lachatrappa, der Greana Krapfa Oberelchingen und der Ulmer Donauhexa als Gäste sorgten für tolle, abwechslungsreiche Auftritte und ausgelassener Stimmung im Saal.

Die Büttelzunft Nersingen glänzt als Gastgeber

Alle Garden hatten flotte Tänze und Aufführungen gründlich einstudiert, die wunderbar gerieten und beim begeisterten Publikum, ob Jung oder Alt, immer wieder viel Applaus hervorriefen. Dies auch schon bei der Begrüßung durch die neue Präsidentin der Abteilung Karneval innerhalb der Büttelzunft, Bettina Schwarz, und beim Einmarsch der Gruppen der verschiedenen Karnevalsvereine, dann aber erst recht bei den Darbietungen. Mit dabei waren auch mehrere Jugendprinzenpaare, allen voran Adrian I. und Lina I. von der gastgebenden Büttelzunft Nersingen.

Über drei Stunden lang wurden die Gäste von Mini-, Kinder- und Jugendgarden, Showtanzgruppen und Tanzmäusen bestens unterhalten, aber auch von den einheimischen Schalmeienspielern und Tanzmariechen. Bei letzteren überzeugte insbesondere Lisa von der Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen. Sie begeisterte bei ihrem Solotanz als echte Ballerina und heimste dafür großen Applaus ein. Aber auch die anderen „Mariechen“ warteten mit erstaunlich selbstbewussten und gekonnten Auftritten auf. Mehrfach riefen der junge Moderator Lenny und sein weibliches Pendant Sophie das Publikum zum „Raketen Starten“ auf und dieses folgte erst mit nettem (Stufe eins), dann mit lautem (Stufe zwei) und schließlich mit tosendem Beifall (Stufe drei).

Hier der Showtanz "Wednesday" der Juniorengarde vom CCI Senden. Foto: Stefan Kuemmritz

Das wohl größte Aufgebot stellte die Büttelzunft, was auch zeigt, dass in dieser sehr gute Kinder- und Jugendarbeit geleistet wird. Hinter diesem mussten sich die anderen, insbesondere die Leipheimer mit ihren fantasievollen Darbietungen, aber nicht verstecken. Es gab schon auch einmal Zugabe-Rufe, auf jeden Fall wurden alle kleinen und etwas größeren Karnevalisten und Karnevalistinnen in ihren hübschen, oft sehr bunten Kostümen mit ordentlichem Beifall bedacht. Vor allem bei den Jugendlichen entdeckte man den einen oder die andere mit einem schon ganz gut ausgeprägten Showtalent. Klar war: Alle Beteiligten sowie alle Besucher und Besucherinnen erlebten einen langen, aber kurzweiligen und vergnüglichen Nachmittag.