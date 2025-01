Frau außer Lebensgefahr: Was über den schweren Unfall bislang bekannt ist

Wie konnte es zu diesem Unfall kommen? Eine Frage, die viele Menschen nicht nur in Nersingen, seit dem vergangenen Sonntagnachmittag haben. Ein Auto hatte auf der Ulmer Straße gegen 16.27 Uhr drei Menschen erfasst und teils lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler können bei der Unfallursache bestimmte Dinge mittlerweile ausschließen. Doch längst ist nicht alles geklärt. Was bislang bekannt ist - und was nicht.

