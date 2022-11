Neu-Ulm

vor 55 Min.

Aus für Opti-Wohnwelt: Hauseigentümer im Gespräch mit möglichen Neumietern

Plus Die Hallmann Holding bezeichnete die Kündigung der Opti-Wohnwelt als "unwirksam". Bei Geschäften drumherum macht sich Verunsicherung breit. Gibt es bald schon einen Nachfolger?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Gut einen Monat ist es her, dass die Geschäftsführung der Möbelhaus-Kette Opti-Wohnwelt ihr Aus im früheren Mutschler-Center in Neu-Ulm öffentlich machte. Doch diese Kündigung bezeichneten die Hauseigentümer, die österreichische Hallmann Holding, kurze Zeit später als "unwirksam" und verwiesen auf einen bis zum 31. März 2029 "aufrechten" Vertrag. Trotz Kritik und teils heftiger Vorwürfe habe es bis dato keine Gespräche zwischen beiden Parteien gegeben. Was hat sich in der Sache zwischenzeitlich getan? Ein anderer Mieter der insgesamt 110.000 Quadratmeter großen Immobilie im Neu-Ulmer Starkfeld gibt indes ein klares Statement ab, um gegen Gerüchte anzukämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen