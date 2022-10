Kündigung von Opti-Wohnwelt "unwirksam": Das sagt Hauseigentümer Hallmann

Plus Der Immobilieneigentümer Hallmann-Holding kann die Kündigung der Möbelhauskette Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm nicht nachvollziehen und bezeichnet sie als "unwirksam".

Drei Wochen sind vergangen, seitdem unsere Redaktion erstmals über das vermeintliche vorzeitige Aus der Möbelhauskette Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm berichtete. Geschäftsführer Oliver Föst hat die Kündigung inzwischen bestätigt. Eine ausführlichere Stellungnahme der Immobilieneigentümer gab es bislang nicht. Einzig wurde mitgeteilt: "Wir gehen davon aus, dass alle Parteien ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen." Jetzt stellt die österreichische Hallmann-Holding ihre Sicht der Dinge dar.