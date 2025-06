Bau der Lärmschutzwände entlang der Gleise durch Burlafingen verzögert sich

Zwei Aluminiumwände, 16 Zentimeter stark und mindestens zweieinhalb Meter hoch, sollen Anwohnerinnen und Anwohner im Neu-Ulmer Burlafingen in Zukunft vor Zuglärm schützen. Der Bau jener Lärmschutzwände ist offiziell bereits im vergangenen November gestartet, wenn auch nur vorbereitend. So richtig tut sich vor Ort erst seit diesem April etwas. Zwischenzeitlich steht zumindest eine Wand schon so gut wie. Bis aber die zweite Wand errichtet wird, dürfte es noch eine Weile dauern.

