Burlafingen bekommt 2025 Lärmschutzwände entlang der Bahnlinie

Etwa 900 Unterschriften hatte eine Burlafinger Initiative im vergangenen Herbst gesammelt und im Neu-Ulmer Rathaus abgegeben. Sie wollen nicht, dass die neue ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg entlang der Bestandsstrecke und damit durch ihren Ort gebaut wird. Eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen, die trifft der Bundestag im kommenden Jahr. Doch es wird erwartet, dass es so kommt. Die Deutsche Bahn favorisiert diese Variante. Seitens der Initiative wird befürchtet, dass der Neu-Ulmer Stadtteil noch mehr als ohnehin schon voneinander getrennt wird. Auch mit noch mehr Lärm wird gerechnet. Wie unsere Redaktion nun aber erfahren hat, soll noch in diesem Jahr mit dem Bau eines Lärmschutzes in Burlafingen begonnen werden. Für unmittelbare Anwohner kommt das unerwartet, sie fragen sich: Warum gerade jetzt? Ein „Zuckerle“ für die Burlafinger, die sich als „Bauernopfer“ sehen?

