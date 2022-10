Neu-Ulm

16:05 Uhr

Opti-Wohnwelt schließt in Neu-Ulm – wie geht es jetzt weiter?

Mit der Kündigung der Opti-Wohnwelt geht die "Welt des Wohnens" in eine ungewisse Zukunft.

Lokal Der größte Mieter im ehemaligen Möbel Mahler hat tatsächlich den Mietvertrag gekündigt. Was das für die "Welt des Wohnens" bedeutet, ist unklar. Die Kritik am Immobilieneigentümer ist scharf.

Was unsere Redaktion bereits vergangenen Freitag exklusiv vermeldete, ist jetzt Gewissheit: „Ja, wir haben zum 31. März 2023 gekündigt und sind aktuell auch in keinerlei Verhandlungen mit dem Vermieter“, bestätigt Oliver Föst, der Geschäftsführer der Opti-Wohnwelt. Für den Ankermieter gibt es kein Zurück mehr, der Besitzer der Immobilie, die österreichische Hallmann-Holding schaut in die Röhre.

