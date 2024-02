Bürger äußern Wünsche, Anregungen und Kritik zum Pfuhler Dorfplatz

Plus Oberbürgermeisterin Albsteiger und Stadtvertreter stellen in Pfuhl ihre Ideen zum "Stadtteilplatz" vor. Auch der Vereinsring zeigt eine Variante. Größter Streitpunkt sind Parkplätze.

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) freute sich am Montagabend über die vielen Anwesenden im Pfuhler Museumsstadel, die ihre Ideen und Vorschläge in Sachen "Stadtteilplatz für Pfuhl" im Bereich Ecke Sonnen- und Griesmayerstraße einbringen konnten. Nach anderthalb Stunden lebhafter Diskussion folgerte sie: "Das zarte Pflänzchen" müsse nun wachsen, dies sei nicht die einzige Veranstaltung gewesen, es gehe weiter.

Am liebsten hätte die Oberbürgermeisterin schon vorab auf dem Platz die Voraussetzungen für einen wöchentlichen Markt geschaffen, doch alles brauche seine Zeit. Dass das Projekt alle Beteiligten vor große Probleme gestellt hat und bis auf Weiteres stellen wird, wurde beim gut besuchten Abend deutlich. Deutlich wurde ebenso, dass die Stadtverwaltung willig ist, bald für Pfuhl einen Ortsmittelpunkt zu realisieren, dort aber keinesfalls einen versiegelten Parkplatz zu schaffen. Vielmehr soll ein Treffpunkt für Jung und Alt entstehen.