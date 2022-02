Neu-Ulm-Burlafingen

vor 15 Min.

Durchkreuzt die Bahn die Neubaupläne von Aldi in Burlafingen?

Die Aldi-Filiale an der Adenauer Straße in Burlafingen soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Doch das könnte mit den Plänen der Deutschen Bahn kollidieren.

Plus Der Discounter möchte in dem Neu-Ulmer Stadtteil eine deutlich größere Filiale errichten. Doch dort könnte künftig die ICE-Trasse Ulm – Augsburg verlaufen.

Von Michael Ruddigkeit

Voriges Jahr hat die Stadt Neu-Ulm die Baugenehmigung erteilt. Der Weg für einen Neubau von Aldi in Burlafingen ist somit frei. Allerdings gibt es ein Problem: Eine von vier möglichen Varianten der geplanten Bahntrasse Ulm – Augsburg führt durch Burlafingen, und zwar entlang der bestehenden Gleise an der Adenauer Straße. Sollte die Bahn dort bauen, müssten die Gebäude in diesem Bereich abgerissen werden – auch der Discounter. Welche Rolle spielt dies für die Neubaupläne von Aldi?

