Neubau zugestimmt: Das entsteht auf dem Bad-Wolf-Gelände an der Donau

Gut ein Jahrzehnt hat es gedauert, doch nun ist der Weg frei für etwas Neues auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Bad Wolf am Neu-Ulmer Donauufer. Der Bau- und Umweltausschuss hat den Entwurf eines Bebauungsplans abgesegnet. Der sieht an dieser Stelle neben dem Barfüßer-Biergarten ein Gebäude mit sechs Geschossen vor, in dem zehn Wohnungen sowie im Erdgeschoss eine „gewerblich/soziale Nutzung“ Platz finden. Ende August, Anfang September war das verwahrloste, leer stehende Haus abgerissen worden.

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neubau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis