Neu-Ulm

vor 21 Min.

Die neue Kantorin der Neu-Ulmer Petruskirche schmiedet erste Pläne

Plus Sie möchte Traditionen pflegen - und mit originellen Ideen ein größeres Publikum erreichen: Tanja Schmid tritt bald ihr Amt als Kantorin in Neu-Ulm an.

Von Dagmar Hub

Tanja Schmid legt die Hände noch nicht auf die Tasten des Spieltisches der Orgel in der Petruskirche. Das will sie erst am Tag ihrer Amtseinführung durch Dekan Jürgen Pommer tun, die am 30. Januar nachmittags um 15 Uhr in der Neu-Ulmer Petruskirche stattfinden wird. Freilich kennt die 42-jährige Kirchenmusikerin die Simon-Orgel schon ein wenig von ihrer Bewerbung her, bei der sie sich im Herbst 2021 gegen alle Mitbewerber durchsetzte. Aber hörbar sein, das will die designierte Kantorin der Petruskirche und Dekanatskantorin erst ab jenem Sonntag, an dem sie ihr Amt antreten wird - erstmals vormittags im Gottesdienst.

