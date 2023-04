Donaubad startet in Freibad-Saison: Das ändert sich bei den Preisen

Das Freibad im Donaubad in Neu-Ulm eröffnet am kommenden Montag, 1. Mai. Doch nicht alle Becken sind geöffnet. Der Eintritt wird deshalb etwas günstiger.

Das Donaubad startet am 1. Mai in die Freibad-Saison. In diesem Jahr dauert die zwei Wochen länger als bisher, bis zum 17. September. Um 9 Uhr geht es am Montag los. Am Dienstag schließt dann das Erlebnisbad und die Sauna bis einschließlich 25. Mai für turnusmäßige Revisionsarbeiten. Freibad-Fans dürfen sich auf Neuerungen freuen, doch es gibt zumindest zum Start auch Wermutstropfen. Zeitweise gelten deshalb günstigere Eintrittspreise.

So wurden über dem Plantschbecken im Kleinkinderbereich ein Sonnensegel errichtet und zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Außerdem wurden sieben Bäume gepflanzt, um mehr natürlichen Schatten bieten zu können. Neu ist auch die Rasenpflege: Ein Mähroboter ist nun nachts unterwegs.

Freibad-Saison im Donaubad: Kleinkindbereich ist noch geschlossen

Wermutstropfen ist, dass noch bis Mitte Mai das Erlebnisaußenbecken und der Kleinkindbereich geschlossen bleiben müssen. "Grund hierfür ist die nasse und kalte Witterung. Diese hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel notwendige Fliesenarbeiten nicht wie geplant beendet werden konnten", wird Mit-Geschäftsführer Jochen Weis in einer Mitteilung zitiert. Verzögerungen im Zuge von Baumaßnahmen sind im Donaubad ein offenbar wiederkehrendes Dilemma. Die neuen Rutschen sind immer noch nicht fertig. Zuletzt war von einer Eröffnung Ende Mai/Anfang Juni gesprochen worden.

Die Becken im Außenbereich seien zum Teil bereits mit Wasser gefüllt worden. Beim Schwimmerbecken und Springerbecken, die aus Edelstahl sind und so die Arbeiten fristgerecht erledigt werden konnten, liegen die "guten" Ergebnisse zur Badewasserqualität bereits vor. Bis zum Ende der Arbeiten und dem Öffnen der besagten Becken reduziert sich der Tages-Eintrittspreis um je einen Euro: Erwachsene zahlen statt 5 dann 4 Euro, Ermäßigte statt 4 dann 3 Euro und Kinder 2,50 statt 3,50 Euro.

Preise für Dauerkarten im Donaubad erhöhen sich leicht

Leicht erhöht werden die Preise für die Dauerkarten. Erwachsene zahlen 100, Ermäßigte 80 und Kinder 60 Euro. Die Dauerkarten aber würden sich dennoch rentieren, wenn man bei 20 Wochen Schwimmsaison einmal pro Woche ins Bad geht, wie Mit-Geschäftsführerin Sabine Gauß erklärt. Die Saisonkarte für Kinder sei nicht erhöht worden. Wer sich im Vorverkauf (bis 7. Mai) eine Dauerkarte holt, erhalte einen Bonus von 10 Euro. Ansonsten seien die Tagestarife wie im Vorjahr. Frühschwimmer können ebenfalls wieder von Dienstag bis Freitag ab jeweils 7 Uhr ins Freibad. In den Monaten Juni und Juli hat das Bad abends bis 21 Uhr, ansonsten bis 20 Uhr geöffnet.

Alle Gäste, die zur Freibad-Eröffnung am 1. Mai vor 12 Uhr kommen, erhalten im Bistro StadtRand beziehungsweise in der Eisdiele Danubio entweder einen Kaffee oder eine Kugel Eis kostenfrei nach Wahl. Bei vorhergesagten 15 Grad und leichtem Regen ist abzuwarten, ob viele Gäste kommen. (AZ/krom)