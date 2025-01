Erneut brechen Unbekannte mehrere geparkte Autos auf

Im Bereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm sind erneut mehrere abgestellte Autos aufgebrochen worden. Wie bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit wurden an wenig frequentierten Örtlichkeiten – in den aktuellen Fällen in Neu-Ulm (Wiblinger Straße, An der Schießmauer, im Steinhäulesweg) und in Elchingen (Glockeraustraße, im Fähreweg) – die Türen der Fahrzeuge aufgehebelt sowie Scheiben eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neu-Ulm entgegen

Aus diesen Gründen rät die Polizei, keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar in Fahrzeugen liegenzulassen. Hinweise über verdächtige Personen oder weitere Erkenntnisse nimmt die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)