Fremde sprechen Kinder an? Das sagt die Polizei zu Vorfällen im Raum Neu-Ulm

Eltern bekommen es durch solche Nachrichten immer wieder mit der Angst zu tun: Unbekannte Männer sollen Kinder im Umfeld der Schule oder eines Kindergartens angesprochen haben. Derartige Meldungen gab es zuletzt unter anderem in Burlafingen und Elchingen. Zu Gerüchten, wonach es jüngst zu erneuten Vorfällen im Raum Neu-Ulm gekommen sein soll, teilt die Polizei am Mittwoch unserer Redaktion mit: „Einige der derzeit kursierenden Berichte beruhen auf einer Vermischung mehrerer älterer Mitteilungen der letzten Wochen.“ Aktuell gebe es demnach keine Hinweise darauf, dass in Neu-Ulm gezielt oder vermehrt Kinder angesprochen werden. Schon gar nicht in böswilliger Absicht.

