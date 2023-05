Neu-Ulm

06:30 Uhr

Für den Steg am Donauuferweg ist vorerst kein Geld da

Plus Im Neu-Ulmer Stadtrat schwärmen sie vom geplanten Steg am neugestalteten Donauuferweg. Für eine baldige Umsetzung fehlt jedoch das Geld.

Bei der Neugestaltung des Donauuferwegs zwischen Gänstorbrücke und Kantstraße ist er Notlösung und Prunkstück zugleich – der Donausteg. Auf einer Länge von rund 100 Metern soll er, quasi auf dem Wasser der Donau ruhend, die Spaziergänger von den Fahrradfahrerinnen trennen und so für beide Gruppen den Uferbereich attraktiver machen. Bis die ersten Leute über den Steg schlendern können, wird es jedoch noch einige Zeit dauern, wie am Dienstag im Neu-Ulmer Planungs- und Umweltausschuss klar wurde. Schuld daran sind nicht etwa politische Streitigkeiten, sondern, wie so oft, das fehlende Geld.

Als Teil des Neu-Ulmer Radverkehrskonzepts soll der Donauuferweg ab der Gänstorbrücke von derzeit 2,50 Meter auf 4,50 Meter Breite erweitert werden. Zwischen den Anwesen Augsburger Straße 92 und 100 ist dies jedoch nicht möglich, weil die Gebäude zu nahe am Uferweg stehen und dort außerdem die Hochwasserschutzmauer beginnt. Also hat sich das von der Stadt beauftragte Architekturbüro Jedamzik und Partner aus Stuttgart überlegt, die zu Fuß Gehenden auf dem Steg hinaus auf die Donau und an ihr entlangzuführen, während die Radelnden auf dem derzeit bestehenden Uferweg bleiben können. Das ist zwar schön und funktional, aber auch sehr teuer.

