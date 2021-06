Neu-Ulm

vor 54 Min.

Ziemlich eng: So soll der Weg am Neu-Ulmer Donauufer neu gestaltet werden

Auf dem Geh- und Radweg an der Donau zwischen Gänstorbrücke und Kantstraße geht es teilweise ziemlich eng zu. In Zukunft soll der Weg deutlich breiter werden.

Von Michael Ruddigkeit

Das Donauufer in Neu-Ulm soll Zug um Zug attraktiver werden. Die Flusspromenade am Jahnufer wurde bereits umgestaltet, der Schwal kommt als Nächstes dran. Als weiteren Baustein hat sich die Stadt nun den Geh- und Radweg beim früheren Barfüßer, also zwischen Gänstorbrücke und Kantstraße (Höhe Landratsamt), vorgenommen. Wie der Weg künftig aussehen könnte, wurde jetzt im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Dabei ging es auch um einen neuen Donausteg für Fußgänger.

