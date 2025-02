Auf dem Areal der alten Halle in Gerlenhofen entstehen Seniorenwohnungen

Noch steht die alte Mehrzweckhalle an der Gotenstraße in Gerlenhofen. Aber nicht mehr lange. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird das Gebäude abgerissen. Das Areal soll dann neu bebaut werden. Ursprünglich wollte die Stadt das Projekt komplett an einen Investor vergeben, doch dann musste sie umplanen, weil keiner der Interessenten eine Kita bauen wollte. Das übernimmt die Stadt nun in Eigenregie. Der Rest des Grundstücks soll verkauft werden. Dort sollen Seniorenwohnungen entstehen.

