Neu-Ulm-Gerlenhofen

12:02 Uhr

Stadt startet neuen Anlauf für die alte Halle in Gerlenhofen

Die alte Halle in Gerlenhofen wird bald abgerissen. Auf dem Grundstück entstehen Seniorenwohnungen und ein Kindergarten.

Plus Eigentlich sollte das komplette Areal der Ulrichshalle in Gerlenhofen von einem Investor neu bebaut werden. Doch daraus wurde nichts.

Von Michael Ruddigkeit

Noch steht die alte Ulrichshalle in Gerlenhofen. Doch das Gebäude in dem Neu-Ulmer Stadtteil soll bald abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Ein Investor sollte dort ursprünglich Seniorenwohnungen und eine neue Kita bauen. So hat es der Stadtrat bereits vor fast drei Jahren beschlossen. Doch aus dem ambitionierten Vorhaben wurde nichts. Wie geht es nun weiter?

In Gerlenhofen sollen eine Kita und Seniorenwohnungen gebaut werden

"Wir sind mit dem geplanten Vorgehen leider nicht zum Ziel gekommen", räumte Stadtbaudirektor Markus Krämer in der jüngsten Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats ein. Kein Investor wollte die Seniorenwohnanlage und die Kita aus einem Guss bauen und betreiben. Im Sommer 2023 war das Grundstück an der Gotenstraße ausgeschrieben worden. "Es gab zwar diverse Interessensbekundungen, aber als es ernst wurde, gab es keine Bewerbungen mehr", so Krämer. Damit ist das viel diskutierte Gesamtkonzept gescheitert. Deshalb sollen die beiden Grundstücksteile jetzt getrennt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen