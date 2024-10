Grünen-Chefin Katharina Schulze zum Steinwurf-Prozess: „Hoffe, es ist eine Lehre“

Als der Mann, der im September 2023 auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz einen knapp 500 Gramm schweren Betonstein nach ihr warf, sie am Dienstag in der Gerichtsverhandlung um Entschuldigung bittet, schaut Katharina Schulze ihn an und sagt kurz und ohne eine wirkliche Regung: „okay“. Auch bei anderen Betroffenen, wie der Gebärdendolmetscherin, die bei der Wahlkampfveranstaltung der Grünen mit auf der Bühne stand, entschuldigt sich der heute 46-Jährige. Unsere Redaktion hat im Nachgang ihrer Aussage mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden gesprochen. Wie hat sie den Prozess erlebt? Nimmt sie dem Mann die Entschuldigung ab, und wie denkt sie knapp ein Jahr danach über die Tat?

