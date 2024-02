Neue A7-Brücke zwischen Finningen und Holzheim kommt – mit breiterem Radweg

Plus Noch in diesem Jahr soll mit dem Neubau der Brücke bei Finningen begonnen werden. Auf der A7 wird es zeitweise zu einer Vollsperrung kommen.

Als "höchst gefährlich" und "untragbar" beschrieb Hans Ott aus Pfuhl die Verkehrssituation an der Brücke über die A7 zwischen Finningen und Holzheim. Als er dort mit seiner Frau den Weg das Fahrrad schiebend passieren wollte, wäre es beinahe zum Unfall gekommen, berichtete er im Mai 2022. Sein Hilferuf vor knapp zwei Jahren scheint nun tatsächlich Wirkung zu zeigen. Noch in diesem Jahr soll das 1974 errichtete Bauwerk erneuert werden. Für die Arbeiten wird eine Vollsperrung der Autobahn notwendig sein.