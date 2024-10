„Ink & Amen“: Warum sich Menschen in der Kirche tätowieren lassen

Einen größeren Andrang als von den Organisatoren erwartet hat das Tattoo-Event „Ink & Amen“ in der katholischen Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm hervorgerufen. Um 17 Uhr ging es offiziell los. Doch schon vor dem Start bildete sich vor dem Gotteshaus eine längere Schlange. Nicht allen konnte der Wunsch eines Tattoos am Donnerstagabend erfüllt werden, mehrere mussten weggeschickt werden. Einem guten Dutzend wurde Farbe in die Haut gestochen, unter ihnen auch Neulinge.

