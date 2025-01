Jugend musiziert: Diese Teilnehmer sind beim Landeswettbewerb dabei

Aktuell laufen im ganzen Bundesgebiet die Regionalwettbewerbe „Jugend musiziert“. An der Neu-Ulmer Musikschule findet dieser Wettbewerb am kommenden Wochenende statt. Der Ulmer Wettbewerb, ausgetragen in Ehingen, wurde bereits am vergangenen Wochenende veranstaltet. Ausgeschrieben ist „Jugend musiziert“ 2025 für Streichinstrumente solo, für Akkordeon, Percussion und Pop-Gesang, für Klavier- und Blasinstrument-Duos und für Ensembles unter anderem im Bereich der Kammermusik, der Zupfensembles und für Vokalensembles.

