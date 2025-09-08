Jyothish Karakkadayil ist der neue Kaplan in Neu-Ulm

Jyothish Karakkadayil öffnet die Tür des Pfarrbüros in Burlafingen mit einem gewinnenden Lächeln: Der 37-jährige, der als Neu-Ulmer Kaplan seit dem 1. September für alle Katholiken der Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm im Einsatz ist, ist im leer gewordenen Burlafinger Pfarrhaus untergekommen. Seinen ersten Gottesdienst in der Pfarreiengemeinschaft hielt er am Sonntag in St. Mammas zum Finninger Kirchbergfest.

Noch hat er nicht alle Kirchen gesehen, nicht alle Orte der Pfarreiengemeinschaft, sagt Jyothish Karakkadayil, der 2015 in Indien zum Priester geweiht wurde. Er freut sich auf die unterschiedlichen Gemeinden, die stadtnäheren und die dörflichen, in denen er predigen und für die Menschen da sein will, doch unter den Kirchengebäuden selbst hat er schon einen klaren Favoriten: Die uralte Finninger Kirche St. Mammas mit ihrer über tausendjährigen Geschichte spricht ihn besonders an.

Jyothish Karakkadayil stammt aus Kerala, wo ein hoher Anteil der indischen Christen leben, und ist Prämonstratenser. 18 Prämonstratenser allein aus Kerala tun inzwischen Dienst in der katholischen Kirche in Deutschland, berichtet er. Er selbst ist seit drei Jahren in Deutschland, hat sein flüssiges Deutsch in Augsburg gelernt, und war während dieser drei Jahre als Kaplan in Gersthofen und Neusäß im Einsatz.